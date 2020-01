Elezioni Suppletive: Nobili (Iv), Angeli era migliore candidatura a Roma, inspiegabile veto Pd

- Il deputato di Italia viva Luciano Nobili, dopo la decisione del centrosinistra di candidare Roberto Gualtieri per le suppletive di Roma, su Twitter, ribadicse che "quella di Federica Angelisarebbe stata la migliore candidatura possibile a Roma. Ha ringraziato della proposta fatta da Italia viva con Azione e Pù Europa. Purtroppo - aggiunge Nobili - con l’inspiegabile veto del Pd non si è creata l’auspicabile unità e Federica non sarà della partita". (Rin)