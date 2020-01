Shoah: Pedica (Pd), non abbassare guardia contro neofascismo

- Stefano Pedica, esponente del Partito democratico, sottolinea che "nel giorno dedicato alle vittime dell'Olocausto, tutti abbiamo il dovere di ribadire l'importanza della memoria. Ricordare - rimarca in una nota - significa combattere contro il negazionismo e le nuove forme di fascismo". Quindi, Pedica prosegue: "Oggi il pericolo del neofascismo esiste e bisogna fermare quei partiti che con marce e marcette cercano di alimentare l'odio e la violenza. Le ideologie xenofobe non devono trovare mai più spazio nella nostra cultura e nella nostra storia". (Com)