Elezioni suppletive: Astorre (Pd), candidatura Gualtieri unitaria e di alto profilo

- "La candidatura unitaria di Roberto Gualtieri alle elezioni suppletive di marzo è una scelta di alto profilo. La sua esperienza è un valore aggiunto per Roma e per rappresentare nel migliore dei modi il centrosinistra unito in Parlamento". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, il senatore Bruno Astorre, in merito alla candidatura del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alle elezioni suppletive nel collegio di Roma 1. "L'unità del centrosinistra intorno alla sua candidatura - conclude - è un altro segnale importante, non scontato, nel rispetto dei tanti militanti e degli elettori del Pd che ci chiedono di essere compatti nelle scelte e nelle azioni di governo".(Com)