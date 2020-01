Libia: Tebboune e Erdogan, pronti ad attuare le decisioni della conferenza di Berlino

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha tenuto oggi una conferenza stampa con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, al termine di un incontro ad Algeri nel quale hanno discusso del dossier libico. Il presidente algerino ha dichiarato di aver concordato con il presidente Erdogan di attuare le decisioni prese nella conferenza di Berlino sulla Libia e di tenere un coordinamento quotidiano sui suoi sviluppi. Sulle relazioni tra Algeri e Ankara, Tebboune ha dichiarato: "Abbiamo deciso di aumentare il volume degli scambi a 5 miliardi di dollari", annunciando una prossima visita in Turchia su invito di Erdogan per discutere della cooperazione bilaterale. "Abbiamo deciso che ci saranno contatti quotidiani tra i ministri degli Esteri algerino e turco", ha aggiunto il presidente di Algeri. Da parte sua il presidente turco Erdogan ha affermato di essere convinto che l'Algeria abbia un ruolo importante nella risoluzione del problema libico, affermando che "la Turchia continuerà a stare al fianco dei suoi fratelli libici. Continueremo a lavorare per fermare il bagno di sangue in Libia". Il presidente turco ha ricordato che gli investimenti del suo paese in Algeria hanno raggiunto 3,5 miliardi di dollari, "il che riflette la fiducia degli investitori turchi sull'Algeria", ha concluso. (Ala)