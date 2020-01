Migranti: ministro greco Mitarachi, rimandare in Turchia coloro che non hanno diritto all'asilo (3)

- "La Grecia intende chiedere all'Unione europea fondi aggiuntivi per la gestione del fenomeno migratorio", ha dichiarato nei giorni scorsi Mitsotakis in un'intervista al portale d'informazione "Politico", aggiungendo che "in cambio promette di avviare l'esame delle richieste d'asilo, cosa non fatta dal precedente governo". Mitsotakis ha detto di attendere le proposte sul tema migratorio da parte della nuova Commissione europea e del suo vicepresidente, il greco Margaritis Schinas. "Devo evidenziare che abbiamo ereditato una situazione di 80mila domande d'asilo", ha detto il premier greco facendo notare che serve molto anche sul fronte delle strutture per ospitare i migranti ed i rifugiati nel paese. Il premier greco ha quindi invitato la Turchia a porre fine al ricatto "inaccettabile" di utilizzare i flussi migratori come "leva politica per fare pressioni sull'Europa". (Gra)