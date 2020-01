Iraq: esercito tedesco riavvia addestramento milizie curde

- L'esercito tedesco ha riavviato la missione di addestramento dei Peshmerga, le milizie della regione autonoma del Kurdistan iracheno, svolta nella base di Erbil, capoluogo del territorio. Come reso noto dalle Forze armate tedesche in un comunicato, la decisione è stata assunta dal comando della coalizione internazionale che combatte lo Stato islamico in Siria e Iraq e in consultazione con i partner internazionali. La Germania aveva deciso di sospendere temporaneamente la missione di assistenza e addestramento a favore delle Forze armate irachene e dei Peshmerga a seguito dell'innalzamento della tensione in Iraq, provocato dall'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, Soleimani è deceduto nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad effettuato dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio scorso. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, mentre riprendono l'addestramento dei Peshmerga, le Forze armate tedesche continuano a mantenere sospesa la formazione dei militari iracheni, svolta a Baghdad e nella base di Taji, a nord della città. (Geb)