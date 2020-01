Cina: Di Maio su coronavirus, seguiamo situazione con massima attenzione

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in merito all'emergenza coronavirus, scrive su Twitter: "Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione in Cina. L’ambasciata d'Italia a Pechino è operativa per dare supporto ai nostri connazionali. L’Unita di crisi della Farnesina - aggiunge infine - sta monitorando l’evolversi dei fatti". (Rin)