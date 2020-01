Turismo: Filippine, nel 2019 aumento dei visitatori del 15,58 per cento

- Il numero di turisti stranieri arrivati nelle Filippine è aumentato a 7.484.115 nei primi 11 mesi del 2019, provenienti principalmente dall'Asia orientale: lo riferisce il dipartimento del Turismo. Gli ultimi dati del dipartimento hanno mostrato che il dato era un aumento del 15,58 per cento rispetto ai 6.475.330 del 2018. Solo a novembre, gli arrivi di turisti stranieri hanno toccato 684.063, in aumento del 21,25 per cento rispetto all'anno precedente, rispetto ai 638.549 di ottobre e ai 606.553 di settembre. I sudcoreani sono in cima alla lista per il periodo di 11 mesi con 1.785.357, ovvero il 23,86 per cento del totale. Seguono cinesi (1.626.309), statunitensi (954.952), giapponesi (623.409) e taiwanesi (305.570). (Fim)