Migranti: ministro greco Mitarachi, rimandare in Turchia coloro che non hanno diritto all'asilo

- La Grecia sta attuando una politica migratoria bilanciata e rispetta gli obblighi internazionali, ma i migranti ed i rifugiati che non hanno diritto all'asilo saranno rimandati indietro verso la Turchia. Lo ha dichiarato il ministro per l'Immigrazione e l'Asilo greco, Notis Mitarachi, che oggi si è recato nell'isola di Kos e da quando ha assunto la guida del nuovo dicastero ha visitato diverse isole dell'Egeo orientale annunciando come prioritario un decongestionamento della situazione nell'area. "Oggi abbiamo avuto una barca con i migrati arrivata dalla Turchia", ha osservato Mitarachi parlando dell'applicazione della nuova legislazione: "I migranti staranno sull'isola per 25 giorni. Inoltre - ha spiegato - ho chiesto ai servizi per l'asilo di agire rapidamente e, in accordo con le nuove procedure, di separare coloro che sono titolari dell'asilo dagli altri, che saranno mandati il prima possibile indietro in Turchia". (segue) (Gra)