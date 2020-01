Nord Macedonia: esponente serbo nella presidenza tripartita bosniaca Dodik domani in visita

- L'esponente serbo nella presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, inizierà domani una visita di due giorni nella Macedonia del Nord, dove ha in programma un incontro con il presidente macedone Stevo Pendarovski. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Srna", Dodik oltre all'incontro con Pendarovski ha in agenda un intervento presso l'Accademia Svetosavska dove verrà insignito di un riconoscimento per il contributo alla tutela della cultura serba nella Macedonia del Nord. Nel secondo giorno della sua visita in Macedonia del Nord, Dodik visiterà la località di Kuceviste. (Bos)