Elezioni suppletive: Franceschini, Gualtieri candidato centrosinistra a Roma, scelta unitaria

- Il ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini, capo delegazione del Partito democratico al governo, su Twitter annuncia che per il collegio di Roma delle Suppletive, Roberto Gualtieri, attuale ministro dell'Economia e delle finanze, sarà il candidato del centrosinistra: "Roberto Gualtieri è la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma".(Rin)