Infrastruttura: Shoukry a Washington per riprendere i colloqui sulla Gerd

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, è volato oggi a Washington per prendere parte a un incontro mediato dagli Stati Uniti sul riempimento e il funzionamento della Grande diga etiope Rinascita (Gerd). Lo ha annunciato il ministero egiziano in una nota diffusa alla stampa. L'incontro vedrà anche la partecipazione di rappresentanti dell'Etiopia e Sudan e rientra nel contesto di un accordo raggiunto a metà gennaio per riunirsi nuovamente il 28 e 29 gennaio in modo da riprendere i colloqui sul riempimento e il funzionamento del Gerd. All'inizio di questo mese, l'Egitto ha annunciato il fallimento di 4 round di colloqui negoziati dagli Stati Uniti, accusando l'Etiopia di intransigenza e dell'adozione di posizioni eccessive che rivelano la sua intenzione di imporre il fatto compiuto e di estendere il suo controllo sul Nilo Azzurro al fine di procedere verso il riempimento e il funzionamento della diga, senza la minima considerazione degli interessi idrici dei paesi a valle, in particolare dell'Egitto. (Res)