Ue: il primo febbraio a Lisbona summit dei paesi "Amici della coesione"

- Si terrà il primo febbraio a Lisbona, su invito del premier portoghese Antonio Costa, il summit dei paesi del gruppo informale Amici della coesione, ovvero i 17 Stati membri dell'Ue che si oppongono ai tagli nei fondi di coesione nel prossimi piano finanziario pluriannuale 2021-2027. L'incontro di Lisbona segue quello svoltosi lo scorso novembre a Praga, dove è stato sottolineato il valore delle politiche di coesione che dovrebbero essere mantenute all'attuale livello anche nel prossimo piano finanziario pluriannuale dell'Ue. Il summit in Portogallo si svolge in un periodo di stallo nei negoziati per il nuovo bilancio dell'Ue, con la presidenza di turno croata che si è posta l'obiettivo di trovare un accordo entro la prima metà dell'anno ovvero prima della fine del semestre alla guida dell'Unione. La Croazia, a differenza della presidenza finlandese del Consiglio dell'Ue, si oppone ai tagli nei fondi di coesione e, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Hina", il premier croato Andrej Plenkovic sarà presente al summit di Lisbona. I paesi parte di questo gruppo informale sono: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Italia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna.(Res)