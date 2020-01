Cina: portavoce Comunità cinese Roma, rinviata festa Capodanno per rispetto nostri connazionali

- "Abbiamo deciso di rimandare, ma non di cancellare, i festeggiamenti per il Capodanno perchè ci sono nostri connazionali che soffrono e combattono contro questo virus e quindi non ci sembrava opportuno festeggiare. Questa è l'unica motivazione perchè non c'è allarmarsi per il contagio e tutte queste cose che si dicono". Lo ha ribadito ad Agenzia Nova la portavoce della Comunità cinese a Roma, Lucia King, in merito alla decisione di rimandare i festeggiamenti per il Capodanno cinese in programma per domenica 2 febbraio.(Rer)