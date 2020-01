India: elicotteri e carri armati alla parata della Festa della Repubblica

- L'India ha presentato elicotteri Chinook e Apache, carri armati T-90 e una nuova arma missilistica anti-satellite alla parata della Festa della Repubblica a Nuova Delhi oggi. Quest'anno l'India celebra la sua 71ma Festa della Repubblica, che segna l'adozione della costituzione nazionale, che entrò in vigore il 26 gennaio 1950. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dato il via alla cerimonia con una visita al Memoriale nazionale della guerra per rendere omaggio ai soldati caduti nei conflitti con Pakistan e Cina, nonché in missioni di mantenimento della pace. Alla tradizionale parata militare, il paese ha fatto sfilare carri armati T-90 Bhishma prodotti nelle fabbriche indiane. Sono stati anche esposti diversi veicoli da combattimento di fanteria, sistemi missilistici terra-aria Akash di fabbricazione indigena e howitzer di Vajra. (segue) (Inn)