India: elicotteri e carri armati alla parata della Festa della Repubblica (2)

- Il missile anti-satellite Asat è stato esposto alla parata per la prima volta. Durante un test a marzo, l'arma ha distrutto con successo un satellite indiano in orbita terrestre. Secondo Modi, il missile ha abbattuto il satellite a 300 chilometri di distanza nello spazio in meno di tre minuti. La parte aerea della parata comprendeva elicotteri Mi-17, combattenti MiG-29 e Su-30MKI tra gli altri velivoli. Gli elicotteri Chinook e Apache, che sono recentemente entrati in servizio con la Indian Air Force, hanno preso parte alla parata per la prima volta. (Inn)