Cina: sindaco di Wuhan, previsti altri mille nuovi casi in città di coronavirus

- Il sindaco di Wuhan Zhou Xianwang, epicentro di un focolaio di un coronavirus che ha ucciso 56 persone e contagiate oltre duemila in Cina, ha dichiarato oggi di aspettarsi altri mille nuovi casi in città. "Il governo della città di Wuhan intensificherà la costruzione di ospedali specializzati per trattare i pazienti infetti", ha detto ai giornalisti Zhou, secondo cui la pressione sulle forniture di beni medici come tute protettive, maschere e occhiali era notevolmente diminuita grazie in parte all'aumento delle donazioni private.(Cip)