Cina: portavoce Comunità cinese Roma, chiediamo amicizia e tolleranza contro episodi discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo tolleranza e amicizia contro questi episodi sgradevoli di discriminazione: il virus non colpisce la razza ma l'umanità tutta e va combattuto tutti insieme. Per altro questo è l'anno dell'anniversario dei rapporti diplomatici fra Italia e Cina e l'anno della cultura dei due paesi e se si vuole bloccare tutti i turisti cinesi che hanno in programma di visitare l''Italia con questi episodi di discriminazione ci dispiacerebbe". Lo ha detto ad Agenzia Nova la portavoce della Comunità cinese in Italia Lucia King, in merito ad alcuni episodi di discriminazione nei confronti di cittadini cinesi a seguito della psicosi causata dal coronavirus. (Rer)