Torino: Comune, al cimitero Monumentale il ricordo delle vittime nazismo

- Lunedì 27 gennaio, alle ore 9.30, al cimitero Monumentale di Torino, il Comune ricorderà con una cerimonia le vittime della deportazione nei lager nazisti. Oltre alle cerimonie istituzionali, sono numerose le iniziative in programma in città per il Giorno della Memoria, che proseguono sino al 6 febbraio, consultabili sul sito del Polo del 900 (www.polodel900.it/giorno-della-memoria-2020). Il 27 gennaio 1945 è il giorno della liberazione del Campo di Auschtwitz da parte dell’Armata Rossa. Nel Giorno della memoria, la Città ricorda le vittime dello sterminio nazista con una commemorazione al cimitero Monumentale. Ha inizio alle ore 9.30, con una breve preghiera universale presso la Cappella all’ingresso del cimitero. Il corteo delle Autorità con il sindaco Chiara Appendino in testa e le Associazioni della Resistenza, farà poi omaggio ai Caduti presso il Campo della Gloria, ai cippi degli Internati Militari e dei Deportati Politici, per terminare con alcuni interventi della Comunità Ebraica davanti alla lapide che riporta i nomi degli oltre 400 Ebrei torinesi deportati che non sono più tornati (Foto). Alle 11.30 cerimonia in Comune in Sala Rossa a cui parteciperanno anche gli studenti di alcune scuole. La città mette a disposizione un pulmino per il trasporto dal cimitero a Palazzo Civico (da 8 posti). Al Monumentale saranno presenti anche gli studenti di una classe del Liceo delle scienze umane Regina Margherita. (Rpi)