Roma: controlli Polizia locale nel fine settimana, oltre 4 mila accertamenti e sanzioni per 40 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati più di 4 mila i controlli effettuati dalla Polizia locale di Roma Capitale nelle serate di questo weekend in varie zone della Capitale, dalle vie e piazze del Centro Storico ai vari quartieri della movida: Trastevere, Testaccio, Ostiense, San Lorenzo, ma anche piazza Bologna, l'Eur e le aree circostanti le Stazioni Termini e Ostiense. Verifiche mirate hanno riguardato i locali pubblici e le attività commerciali ma anche la sicurezza stradale, con particolare attenzione a comportamenti pericolosi come l'eccesso di velocità o l'utilizzo irregolare di particolari categorie di veicoli, le cosiddette microcar. Nel corso degli accertamenti presso esercizi commerciali, bar e ristoranti sono stati riscontrati illeciti per circa 40 mila euro di sanzioni: mancata esposizione di cartelli obbligatori, insegne luminose e occupazioni di suolo pubbliche abusive, inosservanza delle regole sulla sicurezza dei prodotti alimentari, privi dell'indicazione di provenienza e tracciabilità, ma soprattutto vendita e somministrazione di alcolici al di fuori delle modalità consentite. Sono 21 le contestazioni nei confronti di avventori ed esercenti, per consumo e vendita di alcol in orari e luoghi vietati. (segue) (Rer)