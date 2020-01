Roma: controlli Polizia locale nel fine settimana, oltre 4 mila accertamenti e sanzioni per 40 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere di Trastevere gli agenti hanno provveduto alla chiusura di un'attività di minimarket, dando esecuzione al provvedimento del Prefetto emesso a seguito delle reiterate violazioni, accertate in più occasioni, relative alla vendita di bevande alcoliche ai minorenni. Anche nella zona di piazza Bologna l'intervento dei caschi bianchi ha portato alla chiusura, oltre ad una sanzione superiore a 500 euro, di un locale perché sorpreso più volte a trasgredire le norme anti-alcol. Oltre alle verifiche nei locali, le pattuglie hanno svolto anche in questo fine settimana una specifica attività di vigilanza sulle strade capitoline: 2400 le infrazioni contestate ai sensi del Codice della strada, 174 i conducenti sanzionati per aver superato limiti di velocità e 161 veicoli rimossi per soste irregolari o d'intralcio. Accertamenti particolari hanno riguardato anche la categoria delle minicar nella zona dell'Eur dove, in diversi casi, oltre alle sanzioni amministrative, gli agenti hanno avviato le procedure previste per verificare sospette anomalie nelle caratteristiche costruttive e funzionali delle micro-vetture. Ulteriori controlli hanno interessato l'attività di contrasto al fenomeno della prostituzione con 18 sanzioni e 8 Daspo applicati, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento di polizia urbana. (Rer)