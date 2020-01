Cina: Renzi su coronavirus, medici veri eroi nostro tempo

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, in merito all'emergenza coronavirus, in un post su Facebook, scrive: "Vedo le immagini dei medici cinesi di Wuhan, gli angeli in bianco che stanno combattendo per circoscrivere quanto possibile il virus. Ripenso al coraggio di Carlo Urbani, il medico italiano che fu tra i primi a combattere contro la diffusione della Sars e che purtroppo perse la vita nel 2003. E mi dico: la comunità internazionale deve moltissimo a questi medici. Sono loro i veri eroi del nostro tempo". (Rin)