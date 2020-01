Tunisia: polemiche dopo che Saied ha ricevuto i figli dei terroristi dello Stato islamico

- Il presidente tunisino, Kais Saied, è stato oggetto di forti critiche, poiché ha ricevuto i figli dei combattenti dello Stato islamico uccisi in Libia nel Palazzo di Cartagine, dopo averli ricevuti dalle autorità libiche. Questa mossa ha fatto arrabbiare le famiglie del personale di sicurezza e militare che sono state uccise da gruppi terroristici in Tunisia. Giovedì scorso Saied ha ricevuto al Palazzo di Cartagine, 6 bambini orfani dello Stato islamico di origini tunisine che sono stati uccisi in Libia durante la guerra contro l'organizzazione terroristica a Sirte nel 2016. L'incontro è avvenuto immediatamente dopo il loro ritorno dalla Libia. Il Capo di Stato ha raccomandato di fornire a questi giovani assistenza psicologica e informazioni prima di restituirli alle loro famiglie. Tuttavia, questa accoglienza lo ha sottoposto a molte critiche e accuse di distinzione tra i figli dei terroristi e i figli delle forze di sicurezza che sono stati uccisi. In particolare, Majdoulin Charni, ex ministro e sorella di Socrate Charni, uno degli agenti di sicurezza che è stato ucciso da un gruppo terroristico, ha accusato il presidente tunisino ha duramente criticato il capo di Stato sui social. (Res)