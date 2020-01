Giappone-Cina: telefonata tra ministri Esteri, Tokyo pronta ad aiutare Cina su coronavirus (2)

- Wang Yi ha affermato che combattere la diffusione dell'epidemia è anche una preoccupazione della comunità internazionale. "La Cina è disposta a lavorare con altri paesi del mondo, incluso il Giappone, per rispondere attivamente all'epidemia. Abbiamo informato l'Organizzazione mondiale della sanità, i paesi interessati e Hong Kong, Macao e Taiwan dell'ultima situazione epidemica e abbiamo condiviso le informazioni sulle sequenze geniche dei virus", ha aggiunto il ministro nipponico. Wang ha poi affermato che il gruppo di esperti dell'Oms è arrivato per la visita sul campo a Wuhan e ha elogiato le misure efficaci adottate dalla Cina per affrontare l'epidemia. (Cip)