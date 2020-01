Rai: Anzaldi (Iv), tg2 cancella elezioni, informazione stravolta

- Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, su Twitter denuncia che il "tg2 cancella il voto in Emilia Romagna e Calabria: alle 13 nessuno spazio nei titoli (a differenza di tutti gli altri tg) e all'interno notizia liquidata in pochi secondi. Per compiacere Salvini che spera in bassa affluenza? Così si stravolge l'informazione del servizio pubblico".(Rin)