Libia: ministro Esteri greco, accordo Ankara-Tripoli non può avere spazio in soluzione politica

- Il memorandum tra Ankara e Tripoli sui confini marittimi non può avere spazio nella soluzione politica della crisi in Libia: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Atene, Nikos Dendias, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano "Eleftheros Typos". Secondo quanto riaffermato da Dendias, la Grecia è pronta a fare ogni sforzo per raggiungere la pace e la stabilità in Libia. "Consideriamo quasi incomprensibile il mancato riferimento al memorandum (tra Ankara e Tripoli) nei risultati della conferenza di Berlino e l'insistenza insufficiente su questo punto da parte dei rappresentanti dell'Ue che hanno partecipato alla conferenza", ha dichiarato Dendias richiamando tutte le parti ad attenersi alla "comune posizione europea come è stata concordata al recente Consiglio europeo". (segue) (Gra)