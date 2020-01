Libia: ministro Esteri greco, accordo Ankara-Tripoli non può avere spazio in soluzione politica (2)

- "La conferenza di Berlino sulla Libia è stato un primo passo positivo", ha dichiarato nei giorni scorsi Dendias lamentandosi tuttavia per il fatto che le conclusioni del summit non hanno ribadito la posizione dell'Ue contro l'accordo tra Ankara e Tripoli sui confini marittimi. Dendias ha detto di aver avuto assicurazioni dall'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sul fatto che la posizione sull'accordo Ankara-Tripoli "rimane la stessa", ovvero che il memorandum "è nullo e vuoto". Il capo della diplomazia di Atene ha quindi auspicato che la Grecia possa essere inclusa nelle prossime fasi del processo per stabilizzare la situazione in Libia. (Gra)