Cina: ministero Industria, pronti a import maschere protettive per contenere virus

- La Cina sta affrontando una grave carenza di maschere e indumenti protettivi per contenere la diffusione del coronavirus a causa del calo del 40 per cento dei volumi di produzione durante le vacanze del Capodanno lunare e potrebbe essere necessario importare prodotti: lo ha detto oggi il viceministro dell'Industria e della tecnologia dell'informazione, Wang Jiangping. "Dobbiamo rafforzare la cooperazione internazionale, infatti abbiamo già iniziato a risolvere il problema degli dell'import dall'estero per soddisfare la domanda interna", ha detto Wang ai giornalisti, aggiungendo che la domanda di indumenti protettivi e maschere era molto alta. (segue) (Cip)