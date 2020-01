Cina: ministero Industria, pronti a import maschere protettive per contenere virus (2)

- Il viceministro ha aggiunto che la provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, ha inviato al ministero un elenco di prodotti, con l'attuale richiesta giornaliera pari a 100 mila set di indumenti protettivi, 3 milioni al mese. Al momento, ci sono solo 40 aziende in tutta la Cina autorizzate a produrre indumenti protettivi per la distribuzione, in grado di produrre solo 30 mila set al giorno, quindi la differenza tra domanda e offerta è significativa. Ieri, le autorità centrali cinesi hanno dichiarato che il governo avrebbe inviato almeno 2 milioni di dispositivi di protezione individuale a Wuhan, nella provincia di Hubei. (segue) (Cip)