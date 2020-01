Milano: Comune potenzia rete WeMi, 5 nuovi spazi nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli over 65 non autosufficienti sono oggi circa 50mila, pari al 15 per cento della popolazione e, di questi, solo il 25 per cento è in carico ai servizi sociali. Il resto si appoggia alla rete familiare o si rivolge al mercato della cura informale (le stime dicono che a Milano lavorano tra le 32mila e le 40mila badanti, in modo regolare e non). Se si considera che più del 50 per cento della popolazione è costituita da persone sole o famiglie mono genitoriali, emerge la necessità di politiche sociali che riescano a ingaggiare e a dare risposte non solo alle fasce più deboli della popolazione, ma anche alle fasce medie, considerando che la solitudine e l'indebolimento delle relazioni tra persone impongono un sistema di welfare sempre più attivo. "Il sistema WeMi - dichiara l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - nasce per creare un'innovativa integrazione dei servizi pubblici e privati di welfare, offrendo ai cittadini presidi sul territorio dove reperire informazioni ed essere guidati nell'iter dell'attivazione delle prestazioni. Vogliamo rafforzare una rete che dal 2017 ha accolto e coinvolto nelle sue attività circa 20mila persone". (com)