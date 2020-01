India-Russia: Putin, valorizziamo partnership strategica privilegiata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni all'omologo indiano Ram Nath Kovind ed al primo ministro Narendra Modi in occasione della Giornata della Repubblica in India. "Negli anni passati il vostro paese ha raggiunto un successo impressionante dal punto di vista dello sviluppo socio economico, scientifico e tecnico, guadagnandosi un'autorità elevata nell'arena internazionale", afferma Putin evidenziando come la Russia valorizzi "la partnership strategica privilegiata" con l'India. "Sono convinto che tramite sforzi congiunti rafforzeremo ulteriormente la fruttuosa cooperazione bilaterale in tutti i settori, così come la collaborazione costruttiva nella risoluzione dei compiti importanti per l'agenda regionale e globale", dichiara Putin. (Rum)