Shoah: Grimoldi (Lega), Sala prenda distanze da antisionisti della sinistra milanese

- Il deputato della Lega e commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia, Paolo Grimoldi, in una nota attacca il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per aver affisso sulla porta di casa il cartello "Antifa hier". "Al posto che inventarsi trovate mediatiche buone solo per finire sui giornali, come scrivere sulla propria porta di casa 'Antifa Hier' in solidarietà al gesto vergognoso accaduto a Mondovì, Giuseppe Sala faccia qualcosa di concreto condannando pubblicamente senza se e senza mai quella parte della estrema sinistra milanese, contigua alla sua parte politica, che tra tre mesi insulterà lo Stato di Israele, le sue bandiere, e la comunità ebraica milanese nella solita parata rossa del 25 aprile", commenta Grimoldi. "Non si può essere antisemiti a giorni alterni, sfilare con Liliana Segre e mettere scritte sulla porta di casa e poi non prendere le distanze dagli antisemiti e antisionisti della sinistra milanese", conclude l'esponente del Carroccio.(com)