Usa: viaggio in Israele e Oman dell'assistente segretario Schenker

- Il vice segretario per gli affari del Vicino Oriente del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, David Schenker, viaggerà in Israele e Oman dal 27 al 30 gennaio. In Israele, l'assistente segretario Schenker incontrerà i funzionari del governo per discutere di questioni bilaterali e regionali e parteciperà anche alla conferenza annuale dell'Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale a Tel Aviv. In Oman, l'Assistente Segretario incontrerà i funzionari per esprimere le sue condoglianze per la scomparsa del sultano Qaboos, ribadire l'impegno degli Stati Uniti per le forti relazioni bilaterali Usa-Oman e discutere questioni di sicurezza regionale, comprese le attività destabilizzanti del regime iraniano. Mentre si trova a Muscat, l'Assistente Segretario incontrerà anche i dirigenti delle imprese per discutere delle opportunità per aumentare i legami commerciali e di investimento tra Stati Uniti e Oman. (Res)