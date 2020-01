Milano: cinque denunciati per guida in stato di ebrezza, in tre con tasso superiore a 1,8

Milano, 26 gen 14:16 - (Agenzia Nova) - Cinque denunciati per guida in stato di ebrezza la scorsa notte a Milano, a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri tra viale Monza, piazza Argentina, via Arbe, via Agrippa e corso Buenos Aires. Sono tutti uomini italiani. Uno di loro, un 28enne, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,9 grammi per litro. Altri due, un 43enne e un 25enne, avevano un tasso superiore a 1,8, rispettivamente di 1,86 e e 1,81. L’alcolemia superiore a 1,5, in caso di auto di proprietà, fa scattare la confisca del mezzo. Gli altri due uomini risultati positivi all’alcol test, un 27enne e un 38enne, sono stati trovati con tassi di 0,64 e 1,17.

(Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Cinque denunciati per guida in stato di ebrezza la scorsa notte a Milano, a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri tra viale Monza, piazza Argentina, via Arbe, via Agrippa e corso Buenos Aires. Sono tutti uomini italiani. Uno di loro, un 28enne, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,9 grammi per litro. Altri due, un 43enne e un 25enne, avevano un tasso superiore a 1,8, rispettivamente di 1,86 e e 1,81. L’alcolemia superiore a 1,5, in caso di auto di proprietà, fa scattare la confisca del mezzo. Gli altri due uomini risultati positivi all’alcol test, un 27enne e un 38enne, sono stati trovati con tassi di 0,64 e 1,17.(Rem)