Giornata memoria: Franceschini conferma Disegni alla guida del Meis

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario ‪Franceschini, ha confermato per altri 4 anni Dario Disegni alla presidenza del Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah-Meis di Ferrara. Il decreto, spiega una nota del Monistero, è stato firmato nel rispetto della legge e dello statuto del Meis che attribuisce la nomina del presidente al ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo in accordo con l’Unione delle comunità ebraiche italiane. "Auguri di buon lavoro al presidente Disegni e ai componenti del Consiglio di amministrazione, Daniele Ravenna, Massimo Mezzetti, Giovanni Franco Pernisa e Gloria Arbib", ha dichiarato il ministro sottolineando come "in pochi anni il Meis è diventato un museo di primo piano sulla scena internazionale e una prestigiosa istituzione culturale capace di far vivere la memoria e raccontare la storia degli ebrei italiani al mondo intero. Al Meis è stato fatto un lavoro prezioso - ha concluso il ministro - la conoscenza è il migliore antidoto all’odio". (Com)