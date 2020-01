India: quattro esplosioni nell'Assam durante le celebrazioni della Festa della Repubblica

- Un totale di quattro esplosioni hanno avuto luogo nello stato dell'Assam, nell'India orientale, durante i festeggiamenti per la Festa della Repubblica, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva indiana "NDTV". Secondo i media locali, che citano la polizia, tutte e quattro le esplosioni sono avvenute tra le 8:15 e le 8:25 ora locale (1:45-1:55 ora italiana), una delle quali a soli 100 metri da una stazione di polizia. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso due giovani su una moto mentre lanciano una granata e scappano. Non sono stati segnalati feriti. "Condanniamo fermamente le esplosioni di bombe nell'Assam. Questo tentativo codardo di creare terrore in un giorno sacro mostra solo la frustrazione dei gruppi terroristici. Il nostro governo intraprenderà l'azione più severa per assicurare i colpevoli alla giustizia", ha scritto su Twiter il primo ministro dell'Assam, Sarbananda Sonowal. (segue) (Inn)