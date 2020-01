Cina: coronavirus, periodo di incubazione dura da uno a 14 giorni

- Il periodo di incubazione del coronavirus dura da uno a 14 giorni: lo ha reso noto oggi il direttore della Commisisone nazionale per la Salute cinese, Ma Xiaowei. "Il monitoraggio dei pazienti ha dimostrato che, in media, il periodo di incubazione dura 10 giorni. Il periodo più breve è un giorno, mentre il più lungo è 14", ha detto Ma Xiaowei in una conferenza stampa, affermando che il coronavirus può essere trasmesso durante il periodo di incubazione. Parlando nel corso della stessa riunione, il vicedirettore della Commissione Li Bin ha osservato che la conoscenza di questa malattia è "molto limitata". Non ci sono dati nemmeno sulla possibilità di mutazioni, secondo il funzionario. (segue) (Cip)