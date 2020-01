Cina: coronavirus, periodo di incubazione dura da uno a 14 giorni (2)

- Il coronavirus è stato scoperto per la prima volta nella città centrale cinese di Wuhan alla fine di dicembre. Da allora, oltre 1.970 casi confermati di coronavirus sono stati registrati in tutto il paese, con un bilancio delle vittime pari a 56. I casi confermati del nuovo virus sono stati registrati anche in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Singapore, Nepal, Francia, Stati Uniti, Malesia, Australia e Canada. (Cip)