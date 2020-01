Iraq: scontri a Nassiriya e manifestanti affollano le piazze di Bassora

- Sono ripresi oggi gli scontri tra i manifestanti e la polizia irachena, schierata in assetto antisommossa, vicino al quartier generale del comando di sicurezza nel governatorato iracheno di Dhi Qar, nel sud dell'Iraq. In precedenza, l'agenzia di stampa statale irachena aveva riferito che il sit-in era ancora in corso nella piazza Al Haboubi a Nasiriyah, il centro del governatorato di Dhi Qar, mentre i manifestanti hanno chiuso alcuni ponti nel governatorato di Bassora. Una fonte della sicurezza irachena ha inoltre riferito che si sono verificati scontri nella città di Nassiriya tra manifestanti anti-governativi e polizia con diverse persone ferite per l'uso dei gas lacrimogeni. (Irb)