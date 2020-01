Usa-Italia: sottosegretario Scalfarotto da domani in visita a Washington

- Il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto sarà in visita a Washington nelle giornate di lunedì e martedì. Lo riferisce la Farnesina tramite una nota. La missione si svolge all'indomani della decisione del presidente statunitense Donald Trump di incrementare i dazi sui prodotti derivanti da alluminio e acciaio, nel pieno della discussione sulla possibile attuazione da parte di alcuni paesi europei di una tassa sui servizi digitali in relazione alla quale gli Stati Uniti minacciano ritorsioni commerciali e a poco più di due settimane dall'annuncio sul possibile aumento dei dazi su prodotti europei a seguito della sentenza sui sussidi Airbus. Il sottosegretario Scalfarotto, così come evidenziato anche al commissario europeo Hogan nei giorni scorsi, esprimerà nel corso della visita agli interlocutori americani di Casa Bianca, USTR, Dipartimento del Commercio, Dipartimento di Stato e Congresso, la posizione del governo italiano fortemente contraria ad ulteriori penalizzazioni per il nostro Made in Italy, che riteniamo controproducenti per gli stessi importatori statuntensi. L'Italia è contraria a guerre commerciali, che possono avere effetti devastanti a livello globale. (segue) (Com)