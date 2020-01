Usa-Italia: sottosegretario Scalfarotto da domani in visita a Washington (2)

- "Ci auguriamo che i nostri amici americani possano concordare sul fatto che una escalation delle tensioni commerciali, finirebbe solo per penalizzare imprese e consumatori negli Usa ed in Europa e per deprimere entrambe le economie. In particolare, a pochi mesi dalla sentenza Wto sui sussidi Boeing che autorizzerà l'Ue a imporre dazi analogamente a quanto effettuato ad ottobre dagli Usa con le tariffe che hanno penalizzato alcuni nostri prodotti dell'agrifood, riteniamo che sia necessario nelle prossime settimane mettere da parte le minacce reciproche e impegnarci per un accordo equo tra le parti in grado di mettere al sicuro i mutui benefici che derivano dall'interscambio commerciale (sia di beni che di servizi) cosi' come dai flussi di investimenti", ha concluso Scalfarotto. (Com)