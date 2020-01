Siria: forze di Assad alle porte di Maarat al Numan a Idlib

- Le forze del governo siriano di Bashar al Assad hanno registrato nuovi progressi nella Siria nord-occidentale e si trovano solo a centinaia di metri dalla strategica città di Maarat al Numan, la seconda città più grande del Governatorato di Idlib, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede a Londra. Il governatorato di Idlib e le sue aree adiacenti, che ospitano tre milioni di persone, circa la metà delle quali sono sfollate, hanno assistito a un'escalation militare da dicembre delle forze di Damasco e dei loro alleati della Russia, concentrati nella campagna meridionale di Idlib e nella parte occidentale di Aleppo, dove passa parte della strada internazionale che collega la città di Aleppo con la capitale, Damasco. L'Osservatorio siriano ha riferito che nelle ultime 24 ore, le forze di Assad hanno preso il controllo di 7 villaggi intorno alla città di Maarat al Numan, situati su questa strada internazionale. Per l'Osservatorio le forze di Assad hanno raggiunto "la periferia della città, e distano solo centinaia di metri da essa, nonché parte della strada internazionale". Il quotidiano A -Watan, che è vicino al governo siriano, ha scritto nella sua edizione domenicale che l'esercito è "dietro l'angolo da Maarat al Numan". Damasco ribadisce la sua intenzione di ripristinare l'intera area di Idlib e i suoi dintorni, nonostante numerosi accordi di armistizio raggiunti negli ultimi anni nel governatorato, la maggior parte dei quali sono sotto il controllo del gruppo Tahrir Al Sham (ex Fronte al Nusra) e vi sono attive altre fazioni dell'opposizione meno influenti. (Res)