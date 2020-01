Sardegna: Di Maio, auguri a Ignazia per i suoi 107 anni, la vita è meravigliosa

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook, augura "tanti auguri alla signora Ignazia di Dorgali, in Sardegna, per i suoi 107 anni. La vita è una cosa meravigliosa. Buona domenica a tutti".(Rin)