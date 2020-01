Giappone: ferrovie utilizzeranno l'intelligenza artificiale per contrastare i cumuli di neve

- La compagnia ferroviaria del Giappone occidentale sta sviluppando un sistema basato sull'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza della pulizia dei binari dai banchi di neve e proteggere la linea ad alta velocità Hokuriku Shinkansen: lo ha reso noto l'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", secondo cui, gli operatori ferroviari dipendono attualmente dalle previsioni meteorologiche per determinare il numero di personale da impiegare per le operazioni di rimozione della neve. Tali stime spesso mancano di precisione. Il sistema di intelligenza artificiale in fase di sviluppo raccoglierà i dati sull'accumulo di neve in tempo reale, in base alle immagini delle telecamere installate sui treni Shinkansen, oltre a prevedere il numero richiesto di personale. L'agenzia di stampa ha aggiunto che il sistema sarà pienamente operativo entro il prossimo inverno. (Git)