Carceri: Cirielli (Fd'I), solidarietà a poliziotti Torino, ci aspettiamo scuse ambasciata tunisina

- Il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, Edmondo Cirielli, dopo che un detenuto di origini tunisine ha dato fuoco alla sua cella costringendo all’evacuazione quattro sezioni della casa circondariale di Torino "Lorusso e Cotugno", esprime in una nota la sua "solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria rimasti intossicati nel carcere di Torino". Quattro poliziotti sono finiti in ospedale. "Si tratta di un connazionale dell’ambasciatore della Tunisia a Roma Moez Sinaoui. Lo stesso che, nei giorni scorsi, ha attaccato il leader della Lega Matteo Salvini perché quest’ultimo si è permesso di citofonare ad una famiglia tunisina, residente nella periferia di Bologna, sospettata di fare spaccio di droga. Ora, per coerenza - conclude Cirielli -, ci aspettiamo le scuse dall’ambasciata della Tunisia per questo atto di violenza compiuto dal loro connazionale nel carcere torinese, dove ha messo in pericolo la vita di detenuti e poliziotti". (Com)