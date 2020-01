Mali: 20 soldati sono stati uccisi in un attacco contro una caserma

- Almeno 20 soldati maliani sono stati uccisi questa mattina in un attacco di gruppi armati in una caserma dell'esercito nella città di Sokolo, nello stato di Sego, vicino al confine con la Mauritania. Secondo il sito mauritano "Sahara media", gli aggressori hanno preso il controllo del campo dell'esercito maliano e lo hanno bruciato. Prima di questo, in tre giorni, il Mali ha assistito a due attacchi armati nella parte centrale del paese, nei quali hanno perso la vita 11 persone, secondo una dichiarazione dell'esercito. L'esercito maliano soffre di attacchi ripetuti perpetrati da militanti appartenenti all'organizzazione "Nusra al Islam wa al Muslimin", che controllano parti del Mali settentrionale dal 2012. Nonostante l'intervento militare francese nella regione, gli attacchi armati sono ancora in corso e recentemente si sono estesi dal Mali settentrionale al suo centro e poi al Burkina Faso e al Niger. (Res)