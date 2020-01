Serbia: inviato Usa Grenell, Belgrado interrompa campagna contro riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve interrompere la campagna contro il riconoscimento del Kosovo da parte di paesi terzi mentre Pristina deve abolire i dazi imposti sulle merci serbe e bosniache: lo ha ribadito Richard Grenell, inviato speciale Usa per il dialogo fra Kosovo e Serbia, dopo un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic avvenuto oggi a Belgrado. Grenell ha precisato di avere già fatto le stesse richieste nel corso della sua visita ieri a Pristina. L'inviato speciale Usa ha osservato che non intende esercitare, con la sua visita oggi a Belgrado, delle pressioni ma piuttosto collegare le due parti affinché le rispettive economie possano conseguire una crescita. "Non ho un'agenda o un'idea, non voglio farvi pressione, desidero mettervi in collegamento per far crescere le vostre economie", ha detto Grenell in una conferenza stampa congiunta con Vucic. (segue) (Res)