Infrastrutture: ministro Serbia, sì a collegamenti fra Belgrado e Pristina

- Il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihailovic, si è espressa a favore di uno sviluppo dei collegamenti autostradali e ferroviari fra Belgrado e Pristina. Secondo quanto riporta la stampa locale, il ministro ha così commentato la discussione sul tema avvenuta oggi fra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e l'inviato speciale Usa per il dialogo fra Serbia e Kosovo, Richard Grenell. La connettività infrastrutturale, ha detto Mihajlovic, è un settore di fondamentale importanza per la stabilità e lo sviluppo economico dell'intera regione. "Se vogliamo una regione stabile a lungo termine, oltre al bisogno di risolvere le questioni politiche non dobbiamo dimenticare le necessità quotidiane dei cittadini, e queste sono sempre legate alle infrastrutture", ha osservato Mihajlovic. (segue) (Seb)