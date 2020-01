I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Serbia: inviato speciale Usa Grenell, accordo di principio per linea ferroviaria Pristina-Belgrado - L'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Kosovo e Serbia, ambasciatore Richard Grenell, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo di principio sulla creazione di una linea ferroviaria tra le capitali dei due paesi, Pristina e Belgrado. Lo riferisce il quotidiano kosovaro "Koha", spiegando che l'annuncio di un'intesa è stato fatto dallo stesso Grenell, il quale avrebbe riscontrato un parere favorevole sia a Pristina che a Belgrado, tappe della sua visita nella regione rispettivamente nelle giornate di ieri e oggi. Secondo il diplomatico Usa, i dettagli dell'accordo dovrebbero essere negoziati nei prossimi giorni da un gruppo di esperti. Questo possibile accordo segue quello annunciato nei giorni scorsi per la creazione di un collegamento aereo diretto tra Pristina e Belgrado. (segue) (Res)