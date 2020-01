Perù: si tengono oggi le elezioni parlamentari

- Si terranno oggi le elezioni parlamentari in Perù. Il governo peruviano ha convocato nuove elezioni legislative dopo lo scioglimento del Congresso, dominato dall'opposizione, annunciato dal presidente Martin Vizcarra lo scorso 30 settembre. Decine di membri dell'opposizione avevano definito la decisione di Vizcarra un colpo di stato e si sono in un primo momento rifiutati di lasciare il parlamento, nominando la vicepresidente Mercedes Araoz capo dello stato ad interim. Un incarico che la stessa Araoz, dopo breve tempo, decideva di non accettare rimettendo anche il mandato di vicepresidente. Un passo indietro arrivato subito dopo il pronunciamento dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), che si è detta favorevole alla convocazione di nuove elezioni parlamentari, pur sottolineando che spetta alla Corte costituzionale esprimersi in merito alla crisi istituzionale. (segue) (Brb)